Dolori muscolari o alle articolazioni? In Habilita San Marco un servizio specializzato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) InSan, il poliambulatorio di Bergamo in piazza della Repubblica 10, è attivo ildi infiltrazioni ecoguidate. Si tratta di un ambulatorio che ha come referenti la Dr.ssa Elisa Gualandris, fisiatra, e il Dr.Gaffuri, radiologo, professionisti che già operano presso le strutture di Bergamo e Clusone. Le infiltrazioni ecoguidate rappresentano delle procedure innovative e mininvasive, che permettono di iniettare esattamente all’interno di un’articolazione (o in corrispondenza di strutture tendinee o peri articolari) farmaci cortisonici, anestetici o acido ialuronico per il trattamento di condizioni patologiche che possono colpire le strutture stesse.