Djalo e Assignon la Roma alza il muro | e se va via Dybala…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lapronta a chiudere due colpi in difesa: Tiagoal centro ecome terzino. Capitolo Dybala, ecco il nuovo possibile sostituto Laprepara gli ultimi colpi di calciomercato in difesa, dove potrebbero arrivare nelle prossime ore. Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo arriva in prestito oneroso