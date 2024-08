Com’è morta la mia Fatiha Bimba di 4 anni precipitata dalla finestra cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una bambina di quattroNur Molla, ècadendo dal balcone al terzo piano di una palazzina in via della Campagna 22 a Bologna dove viveva con la famiglia, di origini bengalesi Al momento della caduta nell’abitazione c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati. La piccola è caduta da unaal terzo piano del condominio al civico 30 di via della Campagna, al civico 30, al Pilastro, dove la piccolaviveva con la famiglia. Lunedì 19 agosto, nel primo pomeriggio, deve essersi arrampicata dove non doveva, mentre la sua mamma era nell’altra stanza con la sorellina di sei mesi e il papà al lavoro. È salita troppo ed è scivolata accidentalmente giù, dal terzo piano del palazzo.