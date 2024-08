Cittadinanza | mix tra ius cultura e ius soli temperato le novità della Pdl Ciani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago (Adnkronos) – “Nel 2022, il numero totale di minori stranieri presenti in Italia era di circa 1 milione e negli ultimi tempi l?andamento demografico mostra che nascono circa 50mila bambini l?anno da genitori stranieri. Un’intera generazione cresce e rischia di restare straniera nel Paese che sente come proprio, dove è nata, si è formata e nel quale intende restare, se le circostanze non la spingono via. Un’intera generazione, quasi bloccata in un limbo”. A spiegarlo è il vice capogruppo del Pd e segretario di Demos Paolonella relazione alla sua Pdl sulladepositata alla Camera. Una legge cheha chiamato ‘Made in Italy’, “per sottolineare l?interesse nazionaleriforma e per ricordare la prima campagna in Italia sul tema lanciata da Sant?Egidio 21 anni fa che aveva questo nome”.