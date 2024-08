Ciclista morto dopo la caduta in volata | gli organizzatori condannati a pagare 1 milione e 100mila euro agli eredi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alessandria, 21 agosto 2024 – Per la morte di Giovanni Iannelli, il giovaneprateseil 7 ottobre 2019 in seguito a unadurante una gara in provincia di Alessandria, glidella corsa sono staticirca 1e 100 miladi risarcimento. Iannelli, 22enne, era caduto nelladi una corsa a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria, ed era36 ore di agonia. Oggi la sentenza del tribunale di Alessandria.