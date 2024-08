Chicago Med 9 stasera in tv | le anticipazioni della puntata del 22 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Quarto appuntamento stagionale con "Med", in onda oggi, mercoledì 21, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Nel nono e decimo episodiosua stagione numero 9, la serie tv tratta temi come la malasanità, le relazioni personali, i dilemmi etici in medicina e le sfide