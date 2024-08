Cattivissimo Me 4 | ritorno all’azione per Gru e i Minions da oggi nelle sale di tutta Italia – Il trailer

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nuove avventure e un'emozionante e coinvolgente esperienza cinematografica per la sfida contro il temibile Maxime Le Mal Dopo il successo travolgente dei precedenti capitoli, "Me" torna con il nuovo episodio: "Me 4". Sono passati sette anni dall'ultima apparizione di Gru, il supercattivo convertito in agente della lega anti-cattivi. Il nuovo capitolo della saga