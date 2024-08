Casal di Principe CE | Venerdì alle 10 nella chiesa dello Spirito Santo i funerali di Nicola Iorio il 19enne vittima dell’incidente acqueo in Albania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Verità e giustizia”. Lo chiedono a gran voce i familiari di, l’appena diciannovenne didi(Caserta) che ha perso tragicamente la vita in seguito all’incidente nautico occorso domenica 18 agosto in, dove si trovava in vacanza con la famiglia della fidanzata, tra le due moto d’acqua condotte dallae dal fratello della sua ragazza, poi arrestato con l’accusa di omicidio colposo dautorità albanesi. I genitori del ragazzo, distrutti dal dolore per la perdita del figlio, che è spirato poco dopo il suo trasporto all’ospedale di Scutari in seguito ai gravissimi politraumi riportati, chiedono che sia fatta piena luce sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità e per questo, attraverso l’Area manager per la Campania dott. Vincenzo Carotenuto, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A.