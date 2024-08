Caro-scuola | un diritto allo studio non per tutti? Le considerazioni di Cicero Ancodis

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con l'avvicinarsi del nuovo anno scolastico, torna d'attualità la questione del. Rosolino, Presidente dell'Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici (), interviene con una nota stampa per denunciare l'aggravio economico che le famiglie italiane si trovano ad affrontare per garantire ildei propri figli. L'articolo: unnon per? Ledi) .