Cardarelli manca sangue gruppo 0 e A e B negativo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Prosegue senza sosta la campagna di sensibilizzazione per la donazione dideldi NAPOLI . La carenza riguarda soprattutto il0 (positivo e) ma scarseggiano le scorte anche di A e B. Una carenza nazionale, che coinvolge in questo particolare periodo dell’anno strutture di tutte le regioni d’Italia. Da qui l’invito della Direzione ai reparti di sensibilizzare i familiari dei pazienti e personale dell’ospedale a donare al Padiglione E, dove è allocato il Centro Donazionedel. La campagna di sensibilizzazione alla donazione promossa dalda inizio estate ha dato risultati soddisfacenti: in molti sono diventati donatori, recandosi al Centro trasfusionale dell’ospedale o nei centri mobili delle associazioni di volontariato convenzionate. Nonostante ciò, continua la grande necessità di, complice la stagione estiva.