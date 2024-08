Carcere Beccaria detenuti incendiano materasso e aggrediscono agenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Milano, 21 ago. (Adnkronos) – Notte di tensione alminoriledi Milano, dove alcunihanno incendiato une aggredito degli. A denunciare i fatti Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Tutto è successo perché un detenuto aveva la tosse – spiega Greco -. A mezzanotte gli hanno procurato lo sciroppo ma lo ha rifiutato. Poi un gruppo diha incendiato une quando il poliziotto ha aperto la cella per intervenire, i ristretti lo hanno accerchiato e picchiato”. All’agente è stato rotto il labbro, la testa e spruzzato l?estintore in faccia. Stando al racconto di Greco isono quindi scesi, hanno colpito altri colleghi, hanno preso le chiavi e sono usciti all?aria aperta. “Sicuramente volevano evadere – sottolinea Greco -.