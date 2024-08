Capo Hamas | proteggetemi se c' è accordo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 21.45 Se ci sarà uncon Israele, il nuovodell'ufficio politico di, Yahia Sinwar, vuole garanzie sulla sua vita. Lo scrive il sito israeliano Ynet, che cita fonti egiziane che hanno parlato con funzionari americani,secondo cui se ci sarà un, contemporaneamente al rilascio degli ostaggi, Sinwar chiede per sé "garanzie sulla sua sicurezza", intese come l'impegno di Israele a non ucciderlo.