Capannori | scontro fra auto in via Pesciatina Conducenti incastrati soccorsi dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Incidente stradale oggi, 21 agosto 2024, in provincia di Lucca. Una squadra deidelè intervenuta in località Lappato, intorno alle 15.30, in via, per unofra due vetture L'articolofrain viadaidelproviene da Firenze Post.