Canottaggio Silvia Crosio manca l’accesso alle semifinali dei Mondiali nel singolo pl

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non arrivano altre buone notizie dai2024 di, riservatispecialità non olimpiche e non paralimpiche, in corso a St. Catharines, in Canada: l’unico equipaggio dell’Italia in gara quest’oggie dovrà competere per il 13° posto assoluto. Nella terza delle quattro serie dei ripescaggi delpesi leggeri femminile(SC Amici del Fiume) chiude al quarto ed ultimo posto in 8:45.19, preceduta dalla messicana Kenia Lechuga Alanis, prima in 8:24.02, dalla tedesca Marion Reichardt, seconda in 8:27.39, e dalla sudafricana Nadia Gaspari, terza in 8:29.54. Le prime due classificate hanno avuto accessoA/B di venerdì, mentre l’azzurra e l’africana affronteranno domani leC/D per il 13° posto assoluto. L’imbarcazione italiana sarà impegnata nella serie delle 17.