Camionista sondriese travolge e uccide la dipendente di una società di vigilanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sondrio, 21 agosto 2024 – Tragedia della strada in Canton Ticino: coinvolto unresidente in Valtellina. Ieri sera, martedì 20 agosto, si è verificato un incidente mortale in via Galbisio, nella zona nord di Bellinzona. Teatro dell’episodio un cantiere stradale. La dinamica Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale erano le 22.30 quando un 53enne residente nelstava facendo manovra con il camion. Nel corso dell’operazione, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato unadi unadi, una donna di 52 anni domiciliata nel Bellinzonese, impegnata a regolare il traffico nell’area del cantiere. I rilievi Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona oltre al personale della Croce verde di Bellinzona.