Camicia bianca italiana gonna plissettata e cappello in una fibra tessile speciale | la regina danese sfoggia tutto il suo charme

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mentre nel resto d’Europa i royal si godono le vacanze, re Frederik e Mary di Danimarca sono stati in visita all’isola di Ærø, nel cuore del Mar Baltico. Per la coppia reale si tratta di una delle tante tappe del tour estivo in giro per il Paese, inaugurato a bordo del lussuoso yacht Dannebrog. Dopo le speculazioni degli ultimi mesi, i due stanno dando prova di unità, oltre che di grande eleganza.