Calenda e Renzi il sipario sul Terzo polo apre a nuove alleanze

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 21 Agosto 2024, 18:01 Ilè ormai storia vecchia. Il leader di Azione, Carloe il volto di Italia Viva, Matteo, dopo essersi detti addio hanno cominciato a guardarsi intorno, cercandopossibili. Per l’ex premier non è certo la prima volta a doversi mettere in gioco, L'articolo, ilsulproviene da Il Difforme.