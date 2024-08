Calciomercato Venezia la NUOVA IDEA arriva dalla Fiorentina | occhi su QUEST’ATTACCANTE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 agosto 2024), lasu, le ultime notizie Ilè ancora alla ricerca di rinforzi prima della chiusura del. Come riportato da TMW, l’ultimo profilo per l’attacco è stato quello di Brekalo della. L’attaccante croato è fuori dal progetto tecnico di Palladino. Proprio per questa ragione