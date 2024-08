Calciomercato Juventus ufficiale la cessione di Rugani | la formula del trasferimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un altro movimento in uscita suldella: Danieleè ufficialmente un calciatore dell’Ajax. La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero. “Danielegiocherà la stagione 2024/2025 con la maglia dell’Ajax. È, infatti, il suo passaggio al club di Amsterdam fino al termine di questa annata: Daniele si trasferisce in Olanda con ladel prestito secco fino al 30 giugno 2025”, si legge sul sito. La carriere diAlladal 2012 quando, a soli 18 anni, ha iniziato la sua avventura in bianconero con la formazione Primavera con la quale ha conquistato una coppa Italia di categoria. Da quell’anno, di esperienze Daniele ne ha vissute parecchie sia con i colori bianconeri, sia nelle parentesi in prestito a Empoli prima e a Rennes e Cagliari poi.