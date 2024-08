Calciomercato Inter incontro con gli AGENTI DI PALACIOS | cosa filtra sull’esito della TRATTATIVA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 agosto 2024)con gliDItra gli argentini e i nerazzurri Simone Inzaghi può esultare. L’, infatti, è in chiusura per, come raccontato da Gianluca Di Marzio. Quello dell’argentino, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere l’ultimo colpo delnerazzurro. PAROLE – «La