Calciomercato Bologna PRESSING per il centrocampista rossonero Pobega LE ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 agosto 2024), ildel Milanfortemente nel mirino della società rossoblu. La situazione Tommasorientra tra i calciatori in possibile arrivo in quel diche al Milan non è riuscito a trovare spazio nonostante il potenziale. Certo, la concorrenza è abbastanza ampia, e secondo Sportitalia, i rossoblu sono molto vicini.