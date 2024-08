Blinken e la corsa contro il tempo per salvare Gaza

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 21 Agosto 2024, 08:01 Il segretario di Stato americano, Antony, ha lanciato un allarme urgente durante una conferenza stampa a Doha, sottolineando che ilper raggiungere un accordo sul cessate il fuoco asta per scadere., in visita in Medio Oriente per promuovere una soluzione diplomatica al conflitto L'articoloe lailperproviene da Il Difforme.