Beautiful anticipazioni 22 Agosto | Ridge ci prova con Brooke Taylor rassicura Thomas e Steffy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio di Canale 5 Ecco ledella puntata didi giovedì 22alle 13:45, nella trama di domani scopriamo chee sicura chenon la tradirà. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.didel 22: Il pensiero difermaLa famiglia Logan/Forrester ha organizzato una cena con la sua famiglia. All'ultimo momento Hope ha deciso di