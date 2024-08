Atletica quattro azzurri a caccia di gloria in Diamond League a Losanna! Fari puntati su Furlani e Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo i Giochi Olimpici torna in scena lacon una volata che assomiglia ad una grande, itinerante, parata di stelle che inizierà domani, mercoledì 22 agosto, a, proseguirà poi a Chorzow, Roma e Zurigo per concludersi a Bruxelles con le finali.sugli atleti italiani che parteciperanno al meeting di. Tra loro spicca Mattia, che dopo aver conquistato la medaglia di bronzo a Parigi, cercherà di superarsi nel salto in lungo. Tra i suoi avversari ci saranno il greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, insieme a Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock, argento ai Giochi, e il padrone di casa Simon Ehammer, quarto a Parigi.