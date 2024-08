Atletica Diamond League 2024 | quattro azzurri in gara a Losanna c’è Furlani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In attesa del Golden Gala Pietro Mennea all’Olimpico di Roma, lariparte da, dove all’Athletissima andrà in scena – nella serata di giovedì 22 agosto – la prima tappa post Olimpiadi di Parigi. Sarannogli atletiimpegnati in terra elvetica e il più atteso non può che essere Mattia, bronzo olimpico nel salto in lungo. Al via anche Catalin Tecuceanu negli 800, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Ayomide Folorunso (questi ultimi due saranno protagonisti anche a Roma la settimana seguente). Oltre agli, il pubblico dipotrà inoltre ammirare da vicino tante stelle di livello mondiale, dal botswano Letsile Tebogo allo statunitense Fred Kerley, che si sfideranno sui 200 metri, passando per lo svedese Armand Duplantis, fresco di record mondiale (6,25) a Parigi.