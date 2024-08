Apprendimento pratico | trasformare l' esperienza in conoscenza

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Oggi le persone sono costantemente bombardate da dati, nozioni e numeri. In questo contesto cambia anche il modo di apprendere e di formarsi. Anzi, le aziende in particolar modo puntano su una nuova via: farediretta per acquisire le giuste competenze.In sostanza, la pratica