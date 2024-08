Amrabat Napoli il club partenopeo PROPONE UNO SCAMBIO | il giocatore coinvolto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 agosto 2024), ilUNO: ile le ultimissime sulla trattativa Nel giorno del compleanno dicontinuano a non placarsi le voci riguardanti il suo futuro. In particolare, il nuovodi Antonio Conte, sarebbe ben disposto ad acquistarlo. Come riportato Alfredo Pedullà, ilha offerto inMichael