Amici quando inizia e le novità sui professori

(Di mercoledì 21 agosto 2024), si ricomincia. Manca meno di un mese alla nuova edizione del talent show di Maria De Filippi e già si fanno i nomi dei primi possibili componenti della scuola dello spettacolo più famosa d’Italia. Non c’è però ancora alcuna certezza, visto che la classe sarà formata durante le puntate su Canale 5.andrà in onda la prima puntata di24? La risposta è servita: domenica 15 settembre. Oltre a questa, ci sono altre quattro certezze ad oggi e riguardano i nomi deiconfermati. Impossibile rinunciare al duo Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: nel pomeridiano sono molte le polemiche che innescano e al Serale i siparietti trash di cui sono protagonisti sono ormai un must. Per non parlare del fatto che Alessandra Celentano ha portato diversi allievi al successo in questi anni.