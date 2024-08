America’s Cup 2024 quando gareggia Luna Rossa nelle regate preliminari | date orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tutto pronto per l’ultima Preliminary Regatta dell’Cup, trentasettesima edizione del trofeo più antico al mondo. A Barcellona, sede del match finale, con i nuovi AC75 finalmente in gara, tutti e sei i team in gara si sfideranno in una serie di scontri diretti per determinare i primi due classificati per l’ultimo atto di questo appuntamento preliminare. Per l’Cup vera e propria bisognerà aspettare ancora la Louis Vuitton Cup, che definirà la sfidante della defender New Zealand. La fase a gironi avrà luogo dal 29 agosto all’8 settembre, le semifinali sono previste dal 14 al 19 settembre, mentre la finale inizierà il 26 settembre e finirà il 5 ottobre. L’atto conclusivo dell’Cup è in programma invece tra il 12 e il 27 ottobre. Prima però, come detto, c’è da vivere la regata preliminare. Si parte il 22 agosto.