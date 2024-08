Alvaro Morata rompe il silenzio sui social | La peggior crisi esistenziale della mia vita

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non è certo un buon momento per. Il calciatore spagnolo, infatti, sta affrontando diverse difficoltà: personali e professionali. L'ultima, in ordine di tempo, è quella fisica che lo ha visto costretto a fermarsi per un problema muscolare, con il rientro in campo previsto soltanto