Agesci | al via Route nazionale delle comunità capi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago (Adnkronos) - Mancano poche ore all'inizio della2024, in programma a Verona da domani al 25 agosto. Sono più di 18mila le capo e idell'(Associazione guide e scouts cattolici italiani) che si stanno mettendo in viaggio da tutta Italia, con destinazione Verona. Sta per avere inizio un grande momento di riflessione collettiva: quattro giorni per partecipare a oltre 60 tra incontri, approfondimenti, momenti di formazione e dibattiti, con lo scopo di analizzare la realtà dei giovani di oggi e definire le sfide e il percorso dell'Associazione per i prossimi anni.