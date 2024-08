Accoltellato a Formello muore dopo due giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 39enne ferito a coltellate lo scorso 19 agosto in piazza San Lorenzo, a, è morto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La vittima si chiamava Gabriele Wilson Migliori. L'uomo, fermato dai carabinieri per l'aggressione, è ora accusato di omicidio. Il deceduto era stato colpito da un'arma da taglio a una gamba e a un braccio e poi ricoverato in prognosi riservata e pericolo di vita.