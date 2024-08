A sorpresa il trend rialzista di Wall Street allontana i fantasmi della crisi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

15 giorni fa il mercato azionario giapponese crollava (il peggior calo da 37 anni) trascinando in un lunedì nero tutti i mercati mondiali. La vera paura era che l'economia americana stesse per rallentare trascinando direttamente o indirettamente le economie mondiali. Ma la scienza economica non sempre risponde a concetti matematici e le sorprese sono sempre dietro l'angolo.