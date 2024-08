20 Agosto 2024 – Trump e Kennedy prove di alleanza anti Dem

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha dichiarato di essere disponibile ad offrire un incarico nella sua amministrazione a Robert F.Jr., se il candidato indipendente accetterà di sostenerlo e ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. È polemica tra il presidente dei Teamsters, Sean O’Brien, e i Democratici. Il potente sindacato degli autotrasportatori Usa non ha ancora annunciato il proprio endorsement per uno dei candidati alla Casa Bianca, ma il mese scorso O’Brien intervenne sul palco della convention repubblicana di Milwaukee, primo leader nella storia dei Teamsters. Nessun invito è invece giunto dalla convention repubblicana in corso a Chicago. Vietato l’ingresso in Afghanistan al relatore speciale dell’Onu per i diritti umani, Richard Bennett.