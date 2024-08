Zelensky | A Kursk obiettivi quasi raggiunti

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 20 agosto 2024) Mentre Mosca martella nel Donetsk, Kiev ostenta fiducia nell’incursione in terra russa. Il Cremlino snobba i negoziati: «Non siamo pronti». Polemica per lo stemma nazista esposto da un soldato intervistato dalla Rai. Il giornalista: «Notato dopo la messa in onda». Berlino nega di voler «punire» l’Ucraina, ma gioca sulle date: la sforbiciata parte dal 2026. Lo speciale contiene due articoli.