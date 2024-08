Vuelta 2024 le classifiche aggiornate dopo la quarta tappa Plasencia-Pico Villuercas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Primoz Roglic non sbaglia e vince ladellaa Espana. Lo sloveno della Red Bull Bora-Hansgrohe fatica più del previsto nella prima prova in montagna e beffa al foto finish il giovane belga Lennert Van Eetvelt, che ha alzato il braccio destro per esultare a pochi metri dal traguardo ed è rimasto con un amaro secondo posto. Ottavo Tiberi che sale al quarto posto nella generale e si mette in testa alla classifica giovani. Quinta vittoria stagionale per Primoz Roglic, 13ª allae 85ª in carriera, che si prende anche la maglia rossa.