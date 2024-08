Violenta lite fuori da un bar a Casazza | un uomo di 37 anni muore per le botte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)(Bergamo) – Unarissada un bar ditermina con un drammatico bilancio: undi 37perde la vita per le, uno dei due presunti aggressori viene fermato, l’altro è ricercato. È successo nella notte tra lunedì e martedì, la vittima è un ucraino di 37, che viveva da una decina d'nel paese della valle Cavallina dov'è morto. Pare che per futili motivi tra lui e due avventori del locale di via Nazionale sia scoppiato un diverbio e l'ucraino è stato colpito con violenza al capo, stramazzando a terra. Immediato l'allarme e l'intervento del 118 con un'automedica e un'ambulanza: per l'non c'è però stato nulla da fare. I carabinieri di Clusone hanno poi individuato e portato in caserma uno dei due presunti aggressori, mentre l'altro si è allontanato ed è ricercato.