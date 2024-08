Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)DEL 20 AGOSTOORE 19.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO SI RALLENTA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONECI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA RALLENTSMENTI E CODE A SANTA MARINELLA TRA LUNGOMARE MARCONI E VIALE DEI TULIPANI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A VITERBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA SANTA MARIA IN GRADI TRA VIA CASSIA E VIA SABOTINO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral