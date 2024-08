Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)DEL 20 AGOSTOORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE A TIV0OLI TRA STRADA CASAL BONATTI E STRADA VITTORINO DIREZIONE VIALE CASSIANO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASELLO AUTOSTRADALE VALMONTONE E VIA COLLE SICILIANO DIREZIONE VELLETRI Servizio fornito da Astral