Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17:45 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VI CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA TIBURTINA LUNGHE CODE A TIV0OLI TRA STRADA CASAL BONATTI E STRADA VITTORINO DIREZIONE VIALE CASSIANO CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA DOVE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASELLO AUTOSTRADALE VALMONTONE E VIA COLLE SICILIANO DIREZIONE VELLETRI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17:15 - PER LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E GIULIANO DI ROMA IN DIREZIONE FROSINONE A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SU VIA ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO SUL LUNGOMARE DA VIA APPIA E VIA DOMIZIANA CODE SUL LUNGOMARE REPUBBLICA DIREZIONE GAETA SEMPRE IN DIREZIONE GAETA TROVIAMO ANCHE CODE SULLA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA FORMIA E VILLA LITERNO FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA FINO AL 23 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA NEL TRATTO CHIUSI- ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 16:30 - PER LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E GIULIANO DI ROMA IN DIREZIONE FROSINONE A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SU VIA ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO SUL LUNGOMARE DA VIA APPIA E VIA DOMIZIANA CODE SUL LUNGOMARE REPUBBLICA DIREZIONE GAETA SEMPRE IN DIREZIONE GAETA TROVIAMO ANCHE CODE SULLA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA FORMIA E VILLA LITERNO FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA FINO AL 23 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA NEL TRATTO CHIUSI- ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 15:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULL A1 FIRENZE-ROMA IN DIREZIONE NORD AL KM 500 , SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE A TIVOLI TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE FERRIOVIARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 13. romadailynews
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