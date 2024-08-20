Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 17:15 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULL A1 FIRENZE-Roma IN DIREZIONE NORD AL KM 500 , SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE A TIVOLI TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE FERRIOVIARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 13. I TRENI FRECCIA E INTERCITY AUMENTERANNO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI INFINE A ROMA FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A VERRÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI, INIZIATO ANCHE IL RESTYLING DELLA STAZIONE FURIO CAMILLO PER CUI LA FERMATA È CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO O QUELLA DI COLLI ALBANI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 15:30 - I TRENI FRECCIA E INTERCITY AUMENTERANNO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI INFINE A ROMA FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A VERRÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI, INIZIATO ANCHE IL RESTYLING DELLA STAZIONE FURIO CAMILLO PER CUI LA FERMATA È CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO O QUELLA DI COLLI ALBANI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 12:30 - CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A VERRÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI, INIZIATO ANCHE IL RESTYLING DELLA STAZIONE FURIO CAMILLO PER CUI LA FERMATA È CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO O QUELLA DI COLLI ALBANI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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