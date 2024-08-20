Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 16:30 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULL A1 FIRENZE-Roma IN DIREZIONE NORD AL KM 500 , SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE A TIVOLI TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE FERRIOVIARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 15:30 - PER LAVORI DI SFALCIO VEGETAZIONE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E GIULIANO DI ROMA IN DIREZIONE FROSINONE A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SU VIA ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO SUL LUNGOMARE DA VIA APPIA E VIA DOMIZIANA CODE SUL LUNGOMARE REPUBBLICA DIREZIONE GAETA SEMPRE IN DIREZIONE GAETA TROVIAMO ANCHE CODE SULLA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA FORMIA E VILLA LITERNO FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA FINO AL 23 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA NEL TRATTO CHIUSI- ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 12:30 - CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A VERRÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI, INIZIATO ANCHE IL RESTYLING DELLA STAZIONE FURIO CAMILLO PER CUI LA FERMATA È CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO O QUELLA DI COLLI ALBANI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 11:30 - 20 MATTEO ROSSI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO LINCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI AL KM 603, CIRCOLAZIONE DUNQUE REGOLARE CODE A POMEZIA ALL ‘ALTEZZA DELL ‘INTERSEZIONE TRA LA VIA PONTINA E VIA DEL MARE IN DIREZIONE TORVAINICA NEL FRUSINATE PER LAVORI PERMANGONO LE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A LATINA SU VIA PIAVE, VIA ISONZO E VIALE CESARE AUGUSTO. romadailynews
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