Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 15:30 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULL A1 FIRENZE-Roma IN DIREZIONE NORD AL KM 500 , SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE A TIVOLI TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE FERRIOVIARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 12:30 - I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE IN REGIONE MAGGIORI CRITICITÀ LE TROVIAMO NELLE LOCALITÀ DI MARE A TERRACINA TRAFFICO INTENSO SU VIA ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FORMIA SI INTENSITIFICA IL TRAFFICO IN INGRESSO SUL LUNGOMARE REPUBBLICA, DA VIA APPIA, VIA DOMIZIANA , VIA EMANUELE FILIBERTO E VIA VITRUVIO IN DIREZIONE GAETA TROVIAMO ANCHE CODE SULLA FLACCA DA VENDICIO A PORTO SALVO NEL FRUSINATE PER LAVORI PERMANGONO LE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E GIULIANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE PER LAVORI TROVIAMO CODE ANCHE A VALMONTONE SULLA CASILINA E SULLA ARIANA IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 11:30 - 20 MATTEO ROSSI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO LINCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI AL KM 603, CIRCOLAZIONE DUNQUE REGOLARE CODE A POMEZIA ALL ‘ALTEZZA DELL ‘INTERSEZIONE TRA LA VIA PONTINA E VIA DEL MARE IN DIREZIONE TORVAINICA NEL FRUSINATE PER LAVORI PERMANGONO LE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A LATINA SU VIA PIAVE, VIA ISONZO E VIALE CESARE AUGUSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 10:30 - CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A VERRÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI, INIZIATO ANCHE IL RESTYLING DELLA STAZIONE FURIO CAMILLO PER CUI LA FERMATA È CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI, IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO O QUELLA DI COLLI ALBANI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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