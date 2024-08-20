Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 12:30 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 11:30 - 20 MATTEO ROSSI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO LINCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI AL KM 603, CIRCOLAZIONE DUNQUE REGOLARE CODE A POMEZIA ALL ‘ALTEZZA DELL ‘INTERSEZIONE TRA LA VIA PONTINA E VIA DEL MARE IN DIREZIONE TORVAINICA NEL FRUSINATE PER LAVORI PERMANGONO LE CODE SULLA STATALE 156 VIA DEI MONTI LEPINI NEL TRATTO COMPRESO TRA PATRICA E VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A LATINA SU VIA PIAVE, VIA ISONZO E VIALE CESARE AUGUSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 10:30 - 20 MATTEO ROSSI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A1 ROMA NAPOLI. I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. A ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO È SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO SU VIA DELLA MAGLIANA CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE ALLE ALBERATURE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 09:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO LE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA ROMA FIUMICINO SU VIA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE PER TRAFFICO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON RICORDIAMO CHE SONO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; CI SPOSTIAMO A FORMIA SIAMO SUL LUNGOMARE REPUBBLICA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE ANCHE SU VIA DOMIZIANA IN INGRESSO A FORMIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE FINO AL 23 AGOSTO E’ ISTITUITO UN NUOVO COLLEGAMENTO BUS DA FORMIA A MINTURNO IN CONNESSIONE CON I TRENI PROVENIENTI DA TERMINI INOLTRE POSSIBILI VARIAZIONI O CANCELLAZIONI PER INTERCITY E REGIONALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA FORMIA E VILLA LITERNO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO CAPITOLINO LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO RIMANE E FINO AL 6 NOVEMBRE COME SOLUZIONE ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA STAZIONE DI PONTE LUNGO, QUELLA DI COLLI ALBANI OPPURE PRENDERE LE LINEE BUS 590 O 671. romadailynews
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