Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 09:45 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 09:15 - Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 08. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO SOSTANZIALMENTE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE E DELLE AUTOSTRADE NELLA REGIONE, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DA SEGNALARE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA DALL ROMA FIUMICINO ALLA COLOMBO RICORDIAMO CHE SONO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 08:45 - Servizio fornito da Astral. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE RIMANE SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO SOSTANZIALMENTE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE E DELLE AUTOSTRADE NELLA REGIONE, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DA SEGNALARE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA DALL ROMA FIUMICINO ALLA COLOMBO RICORDIAMO CHE SONO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
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