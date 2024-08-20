Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 08:45 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRAFFICO SOSTANZIALMENTE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE E DELLE AUTOSTRADE NELLA Regione, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DA SEGNALARE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA DALL Roma FIUMICINO ALLA COLOMBO RICORDIAMO CHE SONO ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 08:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 07:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07. I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 20:30 - PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI Servizio fornito da Astral. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA GIOVANNI GIOLITTI E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI DIREZIONE VELLETRI SEMPRE SULLA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO A GENZANO TRA VIA GIUSEPPE GARIBALDI E VIA CADORE IN DIREZIONI VELLETRI ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO. romadailynews
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