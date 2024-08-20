Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 08:15 (Di martedì 20 agosto 2024) Viabilità DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE è SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI. MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma LAVORI DELLA METRO A, CHIUSO IL TRATTO TERMINI – BATTISTINI, CON SERVIZIO SVOLTO DA BUS.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2024 ore 07:30 - INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL VIADOTTO PAGLIA, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA LAVORI DELLA METRO A, CHIUSO IL TRATTO TERMINI – BATTISTINI, CON SERVIZIO SVOLTO DA BUS. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 20. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI Servizio fornito da Astral. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA GIOVANNI GIOLITTI E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI DIREZIONE VELLETRI SEMPRE SULLA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO A GENZANO TRA VIA GIUSEPPE GARIBALDI E VIA CADORE IN DIREZIONI VELLETRI ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 19. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GIOVANNI GIOLITTI IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI DIREZIONE VELLETRI SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA, ALTEZZA VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA AURELIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI URBANI DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO. romadailynews
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