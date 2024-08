Vaiolo delle scimmie Oms Europa | Non è nuovo Covid puntiamo a eliminarlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Milano, 20 ago. - "Mpox non è il ''". E' il primo messaggio che Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l', tiene a mettere nero su bianco sul cosiddetto, "indipendentemente dal fatto che si tratti del clade I del virus, responsabile dell'attuale epidemia nell'Africa centro-orientale, o del clade II, responsabile dell'epidemia del 2022 che ha inizialmente colpito l'e che ha continuato a circolare" nell'area da allora. E il secondo punto fermo, evidenzia in una dichiarazione, è che "noi sappiamo come controllare Mpox e, nella regione europea, i passaggi necessari per eliminarne del tutto la trasmissione". La malattia nota come(prima del cambio del nome disposto dall'Oms) è una sfida, sotto vari punti di vista, ammette Kluge.