US Open 2024 quanti punti difendono Sinner Alcaraz e Djokovic? Le combinazioni per il n 1 del mondo

(Di martedì 20 agosto 2024) I primi 5 del ranking ATP aggiornato questa mattina non scarterannolunedì prossimo e non stanno disputando il torneo di Winston-Salem, quindi si conosce già con precisione quale sarà la fisionomia della classifica mondiale prima dell’ultimo torneo stagionale del Grand Slam, gli US. Grazie alla vittoria ottenuta a Cincinnati è già aritmeticamente certo che Janniksarà il numero 1 delanche al termine degli US: l’azzurro in classifica, infatti, scarterà i 180guadagnati con gli ottavi dello scorso anno, e ripartirà dunque da quota 9580. Il più immediato inseguitore dell’azzurro all’inizio del torneo di New York risulterà essere il tedesco Alexander Zverev: il tennista teutonico perderà 360, essendosi spinto fino ai quarti nel 2023, e scatterà da quota 6675, a -2905 da