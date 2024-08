US Open 2024 il più grande pericolo per Sinner? Ritrovare subito Berrettini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Il rischio di un déjà vu all’orizzonte. Matteonon è riuscito a rientrare nel novero delle teste di serie ai prossimi US. Il tennista romano, a segno nei tornei di Gstaad (Svizzera) e di Kitzbuehel (Austria) nel mese di luglio, sperava di fare strada nei tornei nordamericani per scalare ulteriormente la classifica. Sfortunatamente, il sorteggio a Cincinnati non è stato tra i più benevoli e l’accoppiamento al primo turno con Holger Rune (semifinalista nel torneo) ha portato all’uscita di scena nel primo turno.(n.44 del mondo) potrebbe essere una delle mine vaganti nel tabellone principale del Major di New York, definito giovedì 22 agosto. A questo proposito, dovrà prestare attenzione anche Jannik. Come era già accaduto a Wimbledon, sul cammino di Jannik vi potrebbe essere proprionei primi turni e si spera che non vi sia questa replica.