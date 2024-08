Un’estate in ciabatte per le vip | ecco i loro modelli preferiti

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 20 agosto 2024)d’estate, non c’è niente di più comodo. In spiaggia, in città, in piscina, al ristorante, per l’aperitivo: le slide sono un accessorio versatile, che si presta a ogni occasione. Oggetto irrinunciabile anche nel guardaroba delle vip, rendono unico ogni look. Le famose scelgonofirmati, costosi, accattivanti:chi le indossa in questa summer 2024. Con Hermès ai piedi Diletta Leotta con la figlia AriaLanciate nel 1997 con la collezione Year of Africa, le Oran di Hermès (595 euro) sono state disegnate dal visionario designer di calzature Pierre Hardy per la maison francese. Quasi trent’anni dopo, si confermano tra le calzature più desiderate (e copiate) di sempre. Con la grossa H del brand nel fascione centrale, hanno un design tanto pulito e lineare quanto iconico.